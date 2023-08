Operação da PF mira empresários, jogadores e apostadores envolvidos na manipulação de jogos

Foram identificados diálogos nos quais empresários (representantes de jogadores), apostadores e dirigentes combinavam manipulação de resultados de partidas de futebol a fim de obter ganhos ilícitos em sites de apostas. Estima-se que a organização criminosa movimentou cerca de R$ 11 milhões. Até o momento, foram identificadas manipulações em jogos de diversos campeonatos estaduais e nos campeonatos brasileiros das séries D e C. Os investigados responderão por crimes previstos na lei geral do esporte e organização criminosa.

A operação, cuja primeira fase foi deflagrada em outubro de 2022, tinha por objetivo investigar fraudes no futebol sergipano. Entretanto, a análise do material apreendido acabou revelando um esquema muito maior, de âmbito nacional.

A Polícia Federal deflagra a 2ª fase da Operação Jogada Ensaiada, nesta quarta-feira (9) e cumpre 12 mandados de busca e apreensão em 11 cidades de diferentes estados do Brasil. Os alvos são empresários, jogadores de futebol e apostadores envolvidos no esquema.

