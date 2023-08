Ex-diretor da PRF Silvinei Vasques é preso na Operação Constituição Cidadã

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, foi preso em Florianópolis (SC), na manhã desta quarta-feira (9), em uma operação da PF que apura interferência no segundo turno das eleições de 2022.

As investigações apontam que no dia do segundo turno, em 30 de outubro, a PRF, sob o comando de Silvinei, realizou blitze para supostamente atrasar eleitores favoráveis a Lula.

Mesmo com a ordem, as fiscalizações continuaram, sobretudo no Nordeste, onde se concentrava o maior número de eleitores de Lula.

Na operação de hoje, além da prisão do ex-diretor, policiais federais cumprem 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte.

A operação conta com o apoio da Corregedoria Geral da PRF, que determinou ainda a oitiva de 47 policiais rodoviários federais. Os fatos investigados configuram os crimes de prevaricação e violência política, e os crimes de impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio e ocultar, sonegar, açambarcar ou recusar no dia da eleição o fornecimento, normalmente a todos, de utilidades, alimentação e meios de transporte, ou conceder exclusividade dos mesmos a determinado partido ou candidato, do Código Eleitoral Brasileiro.

O nome da “Operação Constituição Cidadã” é uma referência à Lei Maior do Brasil, promulgada em 1988, a qual, pela primeira vez na história do país, garantiu a todos os cidadãos o direito ao voto, maior representação da Democracia.