Operação da PC mira líderes e patrimônio milionário do Comando Vermelho

A Polícia deflagrou na manhã de hoje (17), em cinco estados a Operação Overload II, que mira integrantes da facção Comando Vermelho que operam um mega esquema de lavagem de dinheiro usado no submundo do crime para dar uma vida luxuosa aos líderes do grupo e custear atentados de diversas naturezas.

A ação que conta com o apoio do Ministério Público e acontece nos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Entre os alvos estão o Elias Maluco, suspeito de mandar matar o jornalista Tim Lopes, e Marcinho VP, ambos estão em um presídio federal do Paraná.

Segundo as investigações, a facção tem um patrimônio de mais de R$ 7 milhões e parte dos lucros é destinado exclusivamente a membros do alto escalão da CV. Durante as investigações, foi descoberto ainda que várias empresas de fachada estavam envolvidas no esquema.