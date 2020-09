MP denuncia esquema de ‘rachadinhas’ no gabinete de Flordelis

A deputada Flordelis deve acumular em sua ficha uma nova acusação de crime, mas dessa vez não se trata do morte do marido e sim e de um esquema de “rachadinhas” que estaria ocorrendo em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

O Ministério Público teria descoberto que Flor ficava com parte dos salários dos assessores e reuniu uma série de documentos que foram enviados à Procuradoria-Geral da República (PGR) para formalizar a denúncia.

A partir de agora, a PGR deve analisar as informações e decidir se leva o caso ao Supremo Tribunal Federal que pode abrir um inquérito para apurar as acusações.

O esquema supostamente operado pela parlamentar é semelhante ao que ocorria no gabinete de Flávio Bolsonaro, que tinha como principal operador o ex-assessor dele Fabrício Queiroz.