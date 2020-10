Onda de calor pode causar mortes no Brasil, alerta Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta para risco de morte por hipertermia devido as altas temporadas na região Centro-Oeste e no estado do Tocantins.

Segundo o Inmet, as temperaturas registrarão 5ºC acima da média na região por mais cinco dias consecutivos. O alerta foi emitido para que as pessoas sigam algumas recomendas nesse período como evitar atividades ao ar livre e aumentar a ingestão de líquidos.

Os locais que receberam o alerta são: Distrito Federal, Centro Sul Mato-Grossense, Nordeste Mato-Grossense, Norte Mato-Grossense, Sudeste Mato-Grossense, Sudoeste Mato-Grossense, Centro Goiano, Leste Goiano, Sul Goiano, Norte Goiano, Noroeste Goiano, Sudeste Tocantinense, Sul Tocantinense, Oeste Tocantinense.

Segundo o metereologista Mamedes Luiz Melo, do Inmet, o aumento da temperatura se dá a um conjunto de fatores. “Pode ser queimadas e esse período muito longo sem chuvas, então isso começa a fazer com que a temperatura aumente”, disse ele em entrevista à CNN Brasil.