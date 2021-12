Ômicron: 3 doses de AstraZeneca triplica anticorpos, aponta estudo

Se em vez de duas as pessoas tomarem três doses da vacina AstraZeneca, o nível dos chamados anticorpos neutralizantes pode aumentar quase 3 vezes. E isso é capaz de combater a variante ômicron do coronavírus. As conclusões são de um estudo independente de diferentes instituições e de pesquisadores da Fiocruz e da Universidade de Oxford, que desenvolveu o imunizante. De acordo com o artigo publicado em uma plataforma de internacional de biologia, os anticorpos neutralizantes aumentaram 2,7 vezes após a terceira dose da AstraZeneca. Isso resgata a capacidade de resistência das defesas do nosso corpo em relação às outras variantes de preocupação após a segunda dose. A pesquisa analisou 41 voluntários que receberam três doses da AstraZeneca. E um mês após eles receberem a terceira dose da vacina, os níveis dos anticorpos que neutralizam a variante ômicron estavam semelhantes aos que combatem as variantes Alfa e Delta depois da segunda dose.

