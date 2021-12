20 estados não vão exigir prescrição médica para vacinação infantil

20 estados informaram em um levantamento realizado pela CNN, que não irão pedir prescrição médica para vacinar crianças de 5 a 11 anos. s governos estaduais que afirmaram que não exigirão prescrição para vacinar crianças são os de: Pernambuco, Bahia, Ceará, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão, Espírito Santo, Pará, Acre, Paraná, Paraíba, Goiás, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. A decisão é contrária ao Ministério da Saúde, que na última sexta-feira (24) publicou um documento afirmando que a imunização dessa faixa etária deverá ser realizada com a autorização dos pais ou responsáveis e com a apresentação do pedido médico. O Amazonas e outras quatro unidades federativas informaram que ainda vão decidir sobre o assunto ou irão seguir o que determinará o Programa Nacional de Imunizações (PNI). São elas: Tocantins, Roraima, Alagoas e o Distrito Federal.

Veja também Ministério da Saúde diz que vacinação em crianças deve começar em janeiro

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.