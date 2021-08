Novo lote com 1.072.890 doses de vacinas da Pfizer chega ao Brasil

De acordo com a Agência Brasil, as novas doses serão distribuídas nos próximos dias para as cidades brasileiras. A previsão é a farmacêutica entregue quase 52,4 milhões de doses até setembro.

Uma nova remessa com 1.072.890 de doses da vacina Pfizer/Biontech contra a covid-19 chegou ao Brasil, na noite desta quinta-feira (12). Ao todo, o país já recebeu 3,2 milhões de doses do imunizante nesta semana.

