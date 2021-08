Caminhão derruba passarela sobre linha de metrô no Rio de Janeiro

Bombeiros, e equipes da Defesa Civil, CET-Rio e Light trabalham no local. O trem foi retirado dos trilhos, mas há destroços na linha e na rua. Por volta de 4h ainda havia lentidão no trânsito na região.

O MetrôRio informou que a circulação de trens na Linha 2 foi suspensa, no trecho entre as estações Colégio e Pavuna.

Com a batida, a passarela desabou, obrigando um trem freou a frear bruscamente para evitar colisão com os destroços da estrutura. Todos os passageiros foram retirados em segurança da composição. Não há feridos, informou o Corpo de Bombeiros.

Um caminhão derrubou uma passarela sobre a Linha 2 do metrô na Zona Norte do Rio no final da noite desta quinta-feira (12). O veículo, que transportava farinha, atingiu a estrutura na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, na altura do Hospital de Acari, entre as estações de Acari e Coelho Neto.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.