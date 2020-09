Novo 'ciclone bomba' deve atingir cidades do Sul e Sudeste do Brasil

Outro ciclone deve atingir Sul do Brasil até esta terça-feira (14). De acordo com o UOL, nessa área do país deve se formar fortes rajadas de vento sobre parte do Sul e do Sudeste, que podem chegar a 90km/h, além de risco de chuva forte. O último fenômeno deste tipo causou diversas mortes em julho deste ano, na região Sul. Ainda de acordo com os especialistas, as chances de danos maiores são bem menores devido ser afastado do oceano.

O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) divulgou uma nota e explicou como deve acontecer o 'Ciclone bomba'. "Desta forma, embora tenha previsão de ventos de moderada a forte intensidade no litoral da região Sul, a intensidade, duração e danos causados por este sistema não se comparam ao evento do dia 01/07". O Climatempo também explicou que quando há queda de pressão de pelo menos 24hPa (hectopascais, unidade de pressão) em 24 horas, há a formação do que é chamado de "ciclone bomba".

As cidades que podem sentir o efeito do ciclone bomba são, segundo o UOL, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo e até em áreas da Zona da Mata de Minas Gerais. Na região da capital paulista, os ventos ocorrem com até 60km/h.