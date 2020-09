Grupo de beneficiários pode ficar sem receber auxílio emergencial; entenda

O governo federal anunciou que o pagamento do auxílio emergencial será feito até dezembro deste ano. No entanto, um grupo de beneficiários não receberá todas as nove parcelas previstas pelo governo. Ao todo, são 5 parcelas de R$ 600 e quatro de R$ 300.

As pessoas que receberam o benefício em abril (fazem parte do Ciclo 1), devem receber todas as parcelas. Isso porque foram os primeiros a se inscrever no auxílio. Conforme o site IG, a informação foi confirmada pelo Ministério da Cidadania.

“Serão pagas até quatro parcelas do novo valor. Contudo, o benefício acaba em dezembro deste ano, ou seja, quem começou a receber o auxílio emergencial em abril, terá direito às quatro parcelas. Quem passou a receber a partir de julho, por exemplo, terá direito a apenas uma parcela do novo benefício, que será paga no mês de dezembro ”, disse o Ministério da Cidadania, na nota divulgada nesta segunda-feira (14).

Veja quantas parcelas você ainda deve receber, de acordo com seu ciclo;

- Ciclo 1: beneficiário que recebeu a primeira parcela em abril e, ao todo, receberá todas as nove parcelas até dezembro (cinco de R$ 600 e quatro de R$ 300);



- Ciclo 2: quem recebeu a primeira parcela em maio e, ao todo, receberá oito parcelas (cinco de R$ 600 e três de R$ 300);



- Ciclo 3: quem recebeu a primeira parcela em junho e, ao todo, receberá sete parcelas (cinco de R$ 600 e duas de R$ 300);



- Ciclo 4: quem recebeu a primeira parcela em julho e, ao todo, receberá seis parcelas (cinco de R$ 600 e uma de R$ 300).