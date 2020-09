Avião com corregedor da Câmara dos Deputados faz pouso forçado no Pará

Um avião de pequeno porte que transportava o corregedor da Câmara dos Deputados, Paulo Bengtson, fez um pouso forçado nesta segunda-feira (14), em uma área de mata no município de Anapú, no Pará.

De acordo com o Sistema Globo, o monomotor era do próprio deputado e o levava com mais quatro pessoas para cumprir agenda política no município. No entanto, o piloto teve que fazer um pouso forçado após a aeronave apresentar problemas. Os passageiros, segundo o site, tiveram apenas ferimentos leves.

O caso será investigado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).