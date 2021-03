Nova variante é descoberta no Brasil e já se espalhou por vários estados

O grupo coordenado por Ana Tereza Vasconcelos, coordenadora do Laboratório de Bioinformática do LNCC, sequenciou e analisou 195 genomas de pacientes com covid-19 dos estados Amazonas, Rio de Janeiro, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte. As amostras foram coletadas entre 1º de dezembro de 2020 e 15 de fevereiro de 2021.

Segundo o virologista Fernando Spilki, coordenador da Corona-ômica, ainda deve ser investigado com mais profundidade a possibilidade da mutação fazer com que o indivíduo perca os anticorpos mais rapidamente. Por conta disso, é essencial que a vacinação seja acelerada para evitar o surgimento de novas variantes que possam comprometer a eficácia das vacinas.

Cientistas identificaram uma nova variante que circula no Brasil desde o ano passado e já está em todos os estados de todas as regiões, exceto Centro-Oeste.

