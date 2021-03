Julgamento sobre flexibilização de posse de armas no Brasil é suspenso

De acordo com o Folha de São Paulo, os decretos pedem que seja autorizado o cidadão manter arma de fogo em casa ou no local de trabalho, caso o dono da arma for responsável legal pelo estabelecimento.

Com o pedido por mais tempo para a análise, não há data para a conclusão do julgamento que começou nesta sexta-feira (12) por meio de plenário virtual.

O julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre decretos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) que flexibilizam a posse de armas, foi interrompido após a ministra Rosa Weber pedir vista sobre o caso.

