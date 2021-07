'Nossas vacinas protegem contra variantes da covid-19', garante Queiroga

De acordo com o UOL, a declaração do ministro ocorreu durante evento no Ministério da Saúde para incentivar a vacinação contra a Covid-19.

"As nossas vacinas protegem contra essas variantes [que estão circulando no Brasil]", disse. "O esquema e o intervalo das vacinas foram decididos conforme a orientação dos produtores desses imunizantes", garantiu o ministro.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta quarta-feira (08) que as vacinas contra a covid-19 disponíveis no Brasil são eficazes contra variantes da doença.

