Bolsonaro pode perder eleição para Lula no segundo turno, aponta pesquisa

De acordo com o IG, Bolsonaro seria derrotado pelo ex-presidente Lula, que segue na liderança do primeiro e segundo turno. Além disso, o presidente também perderia caso disputasse contra Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, por 38% a 33%. Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, também levaria a melhor contra seu antigo chefe e o venceria por 37% a 36%.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) não vence as eleições de 2022 em um cenário de segundo turno, é o que aponta um levantamento realizado pelo instituto Quaest Consultoria e Pesquisa, a pedido do banco Genial Investimentos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.