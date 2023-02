No Raio-X, Cezar aparece descolorindo cabelo após volta do Paredão

Cezar. "Estou muito feliz. Queria agradecer a vocês pelo carinho, por toda a compaixão, amor e dedicação por me deixar mais uma semana. Garanto que vou retribuir ao máximo, com muita alegria e dedicação dentro do game, para a gente sair daqui juntos como campeões. Estou muito feliz! Obrigado todo mundo que tem um carinho especial por mim".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cezar Black voltou do terceiro Paredão do BBB 23 e decidiu comemorar descolorindo o cabelo.

