Larissa está 'em paz' com separação de grupo no BBB 23

"Ontem [7] as pessoas resolveram que vão jogar separadas, e eu já estava jogando pelo meu coração, pelas minhas escolhas", disse. "Eu estou em paz com isso, feliz. Seja o que Deus quiser".

Em seguida, a sister comentou a decisão que rolou durante a madrugada de separar o grupo, mas não se mostrou preocupada com o novo rumo do jogo.

No início, a sister lamentou a eliminação de Tina, que fazia parte de seu grupo de aliados. "A Tina foi embora, e ela era parceira da gente no jogo, eu tinha gostado muito dela como pessoa, como mãe, como mulher", disse.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O grupo do Quarto Deserto parece ter rachado de vez no BBB 23. Em seu tempo no confessionário desta quarta (8), Larissa comentou a decisão.

