No Brasil, salário mínimo ideal é de R$ 5,2 mil, afirma Dieese

Segundo uma estimativa feita pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo necessário para sustentar uma família de quatro pessoas deveria ser de R$ 5.289,53.

Conforme informações do site R7, para ter uma média do piso salarial ideal, o Dieese calcula o valor da cesta básica mais cara de 17 capitais e as necessidades básicas do trabalhador e de sua família.

O salário mínimo sofreu um reajuste e deve ser de R$ 1.087,84 em 2021, de acordo com o anúncio do governo federal. O novo piso consta na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), enviada ao Congresso Nacional no dia 15 de dezembro, e prevê alta de R$ 42,84 (4,02%) sobre o atual valor de R$ 1.045.