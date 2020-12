Recolhimento do FGTS pelo Pix é adiado e pode ficar para maio de 2021

Com previsão para iniciar em janeiro de 2021, o Ministério da Economia anunciou que o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pelo Pix deve começar apenas em maio do ano que vem. De acordo com o R7, o principal objetivo do FGTS Digital é simplificar o processo de emissão de guias e reduzi-las . Só em 2019, os empregadores emitiram cerca de 70 milhões.

Um acordo de cooperação técnica entre o Banco Central e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho está em construção com o objetivo firmar o interesse de mútua cooperação para a participação da União no Pix.