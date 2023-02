Nicácio desfaz aliança com Cristian no 'BBB 23'

Nicácio: "Não ia falar, porque você [Gustavo] perguntou antes de mim e ele não falou. Então, assim gente, eu não quero jogar mais com o Cristian. Só que nessa conjuntura eu não posso falar isso pra ele, ele tem que achar que estou jogando com ele".

Gustavo disse que conversou com Cristian e questionou se o brother estava falando de jogo com alguém e o empresário negou.

Em conversa no Quarto do Líder com Key Alves, Gustavo, Domitila e Sarah Aline, ele relembrou conversa que teve com o empresário.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após descobrir estratégia de jogo de Cristian, Fred Nicácio afirmou que não quer mais jogar com o brother no BBB 23 (Globo).

