Homem esmagou banheiro e acabou matando colega de trabalho por vingança, diz polícia

Anderson Brito, morreu na quarta-feira (8), após ser esmagado dentro de um banheiro químico em Porto Trombetas, município de Oriximiná, no Oeste do Pará.

De acordo com informações do delegado Igor Belchior para a imprensa, o condutor da retroescavadeira, agiu motivado por raiva ao tomar conhecimento que seria demitido pela empresa, mas não sabia que teria alguém dentro.

Um funcionário a empresa AC parceria, que matou um colega de trabalho após esmagar um banheiro químico, pode ter cometido o ato como vingança ao ter conhecimento que seria demitido. As informações são da Polícia Civil do Pará.

