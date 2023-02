Jovem é morto com facada ao tentar defender companheira do ex-marido

A polícia investiga neste sábado (11) o caso de um homem, identificado como Gabriel Aparecido dos Santos Lima, de 19 anos, que foi morto com uma facada no peito no final da tarde desta sexta-feira (10) em uma vila sem identificação, na passagem São Judas Tadeu, localizada no bairro da Condor, em Belém.

O suspeito foi identificado como Luiz Lucas Sodré da Silva, 21, fugiu após o homicídio e ainda não foi localizado. O crime ocorreu perto de uma igreja evangélica da área.

De acordo com o relatório da ocorrência da Polícia Militar, a vítima teria se metido em uma briga de Luiz Lucas com a ex-mulher do suspeito.