'Não vou me diminuir para caber num lugar', declara Domitila

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Durante uma conversa com Fred Nicácio, Marvvila e Sarah Aline no BBB 23 (Globo), Domitila desabafou sobre a sua atual situação no jogo.

"Não vou me diminuir para caber num lugar. Demorei 38 anos parar entrar no Projac e no maior reality show do mundo. Se eu sair com todo com raiva de mim, f*da-se. Se eu ficar com todo mundo com raiva de mim, f*da-se também", disse Domitila

A ativista continuou: "Não posso nem comemorar as minhas voltas do Paredão, porque se faço sou arrogante"

Marvvila: "E olha que você voltou de vários"

Domitila: "Ah, eles falam que 'o sorriso de uma preta é revolução'. Leu isso no Instagram e acha que falar isso é revolução? Deixa a preta sorrir então, pô"

No papo, a modelo também disse que caso volte do 12º Paredão, pretende jogar sozinha.

Domitila: "Se estou fazendo o bem, levo patada... Vou fazer o ruim então, velho. Eles [rivais] não vão mudar nada, cada um faz o que quiser. Agora, a partir de hoje, vou jogar solo"