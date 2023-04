Bruna debocha de Sarah no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em uma conversa com Larissa no BBB 23 (Globo), Bruna Griphao criticou e debochou de Sarah Aline após o atrito com a sister no último Jogo da Discórdia. Segundo a atriz, a psicóloga a "atacou" durante a dinâmica.

Mais cedo, Bruna já havia reclamado de Sarah para suas aliadas do Deserto — na ocasião, ela chamou a rival de "hipócrita".

Bruna: "A gente sempre teve muito afeto, nunca tive problema em escutar ela. Para mim, a chavinha dela muda no momento em que tocam no calo dela. Porque ela me chamou na Discórdia, eu escutei e acatei. E quando eu chamo ela, ela vira"

Larissa: "É, ela não é acostumada..."

Bruna: "E ainda veio me atacar!"

No mesmo papo, a atriz afirmou, em tom de deboche e rindo, que não consegue acompanhar as falas da psicóloga na casa.

Bruna: "Sei lá, mano, ela fala tanto! Ela fala muito, tanta coisa com tanta palavra, que eu não consigo acompanhar. Eu fico: 'C*ralho, o que você tá falando? Calma!'"