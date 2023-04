Ricardo cogita votar com sisters do Deserto no BBB 23

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Na madrugada desta terça-feira (4) no BBB 23 (Globo), Ricardo Alface se juntou a uma conversa do Quarto Deserto e afirmou que está disposto a se juntar às sisters na próxima votação —caso seja uma oportunidade para ele de "sair do alvo".

No papo com Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Amanda, Alface disse que quanto mais informações elas descobrirem do Quarto Fundo do Mar, melhor para ele.

Bruna: "E volta o cão arrependido!"

Ricardo: "Que volta do cão arrependido! Quanto mais vocês descobrirem, melhor para mim"

Bruna, então, abraçou o ex-aliado. "A sorte é que eu eu gosto desse cara!", brincou a atriz.

Ricardo: "Mas mano, é verdade. Quanto mais vocês descobrirem coisas de lá, para ter mais alvo de lá, o meu fica fora da reta"

Larissa: "É uma estratégia..."