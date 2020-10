'Não compraremos a vacina da China', diz Bolsonaro

Por meio de sua página no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro afirmou na terça-feira (20), que o Brasil não irá comprar "a vacina da China". A afirmação foi feita ao responder uma seguidora que pediu a exoneração do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. "Bom dia presidente. Exonera Pazuelo urgente, ele está sendo cabo eleitoral do Doria. Ministro traíra", escreveu a seguidora.

Nessa terça-feira (20), o Ministério da Saúde havia anunciado a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac, vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. "Tudo será esclarecido ainda hoje. Não compraremos a vacina da China", disse o presidente.

Segundo um site de notícias da Globo, o acordo do Butantan com a Sinovac prevê o fornecimento das mesmas 46 milhões de doses compradas pelo governo federal. Dessas, segundo o instituto, 6 milhões virão prontas da China e 40 milhões serão finalizadas no Brasil. Não está claro a quais doses Bolsonaro se refere ao dizer que não comprará vacina da China.

Na manhã desta quarta-feira (21), o site "Poder360" afirmou que o presidente mandou mensagem a ministros dizendo que não compraria "vacina da China".