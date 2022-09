Mulher não consegue fugir de incêndio e morre carbonizada dentro de casa

As causas do incêndio vão ser investigadas.

Uma mulher de 39 anos morreu carbonizada após não conseguir fugir do terceiro andar de um sobrado, no bairro Cidade Industrial de Curitiba (CIC), em Curitiba, no Paraná. A tragédia ocorreu na madrugada deste sábado (24).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.