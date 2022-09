Mulher mata companheiro com facada no coração e foge da polícia

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a mulher teria matado o marido por não suportar mais o comportamento violento do companheiro que, segundo a PM, tinha vasta ficha criminal com passagens por tráfico de drogas, homicídio e roubo.

Uma mulher é suspeita de matar o companheiro com uma facada no coração, no bairro São Francisco, região da Pampulha, em Belo Horizonte (BH). O crime foi cometido nessa sexta-feira (23) e a suspeita está foragida. A vítima, segundo relatos de testemunhas, tinha histórico de condutas agressivas contra a esposa e filhos. O homem foi identificado como Antônio Carlos Nascimento Rocha, de 34 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.