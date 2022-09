Em 24 horas, Brasil registra 6,5 mil novos casos Covid

O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 685.782 mortes por covid-19, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta sábado (24) pelo Ministério da Saúde. O número total de casos confirmados da doença é de 34.630.994. Em 24 horas, foram registrados 6.567 novos casos. No mesmo período, foram confirmadas 32 mortes pelo vírus.

Ainda segundo o boletim, 33.802.214 pessoas se recuperaram da doença e 142.998 casos estão em acompanhamento. O boletim de hoje não traz os dados atualizados do Distrito Federal, do Maranhão, de Minas Gerais, do Mato Grosso, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Roraima e do Tocantins, além dos óbitos do Mato Grosso do Sul.

Estados

De acordo com os dados disponíveis, São Paulo lidera o número de casos, com 6,08 milhões, seguido por Minas Gerais (3,87 milhões) e Paraná (2,74 milhões). O menor número de casos é registrado no Acre (149,6 mil). Em seguida, aparecem Roraima (175 mil) e Amapá (178,2 mil).

Em relação às mortes pelo vírus, segundo as informações mais recentes disponíveis, São Paulo apresenta o maior número (174.593), seguido pelo Rio de Janeiro (75.665) e por Minas Gerais (63.768). O menor número de óbitos está no Acre (2.029), no Amapá (2.163) e em Roraima (2.173).

Vacinação

Até hoje, foram aplicadas 482,6 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, sendo 179,7 milhões de primeira dose e 161,2 milhões de segunda dose. A chamada dose única foi aplicada em 4,9 milhões de pessoas. Outras 98,6 milhões já receberam a primeira dose de reforço e 33,2 milhões foram imunizadas com a segunda dose de reforço.