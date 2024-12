Mulher faz refém com faca no pescoço em parada de ônibus: ''A Justiça tá m

Uma mulher foi feita refém com uma faca no pescoço por outra mulher, em um ponto de ônibus na Avenida Paulista, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (9). A situação causou muita tensão e foi resolvida sem feridos com ação da polícia.

A mulher gritava falas desconexas enquanto ameaçava a vítima com uma faca no pescoço, deixando pedestres aflitos. "Eu não posso comer nada, não posso beber nada, que a Justiça tá me vigiando dia e noite", disse em um dos momentos.

A Polícia Militar isolou a área e negociou por 40 minutos antes de imobilizar a sequestradora com uma arma de choque. A vítima saiu ilesa e recebeu atendimento médico na UPA Vergueiro; a autora foi encaminhada ao 78º DP.

Avenida Paulista teve parte das faixas interditadas durante a ocorrência. O caso foi resolvido sem disparos letais, e imagens das câmeras corporais da PM registraram a ação que garantiu a segurança.