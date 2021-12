Mulher é suspeita de matar gestante para ficar com bebê e esconder corpo debaixo da cama

Um mulher de 38 anos, que não teve o nome revelado, foi presa suspeita de matar uma moradora de rua que estava gestante, para poder ficar com bebê dela. O corpo foi encontrado neste sábado (18), debaixo da cama da suspeita, em Marituba, no Pará. Segundo informações da Polícia Civil, o caso só foi descoberto porque a suspeita levou a criança para atendimento em um hospital, mas negou receber atendimento também. Após insistência de profissionais de saúde para saber detalhes do parto, ela acabou confessando o crime e foi presa. A polícia foi até a casa dela e encontrou debaixo da cama, a mãe do bebê, com diversas facadas pelo corpo. Até o início da noite, a causa da morte não havia sido divulgada, assim como a identidade da vítima.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.