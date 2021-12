Covid: vacinas com RNA mensageiro têm melhores resultados para reforço

As vacinas que usam a tecnologia de RNA mensageiro são as que apresentam os melhores resultados ao serem usadas como dose de reforço. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e divulgada nessa sexta-feira (17) pelo Ministério da Saúde. Atualmente, duas vacinas são produzidas usando essa técnica de manipulação genética: a Pfizer e a Moderna. De acordo com a professora e pesquisadora Suyan Clements, que coordenou o estudo, esses imunizantes apresentaram resultados melhores que os outros quando usados na dose de reforço. Isso porque aumentam o número dos chamados anticorpos neutralizantes. A pesquisa sobre a dose de reforço no Brasil foi feita com 1.205 voluntários em São Paulo e na Bahia. Eles foram divididos em dois grupos: um com adultos de 18 a 60 anos e outro com pessoas de mais de 60 anos. Ao comentar o resultado do estudo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou a importância de estados e municípios seguirem o Plano Nacional de Imunizações. Ou seja, aplicar a vacina de reforço recomendada pelo ministério e no intervalo definido pelo PNI. Sobre a atual situação epidemiológica, o ministro Marcelo Queiroga destacou o papel da campanha de vacinação na redução de mortes causadas por covid-19. A pesquisa feita pela Universidade de Oxford e pela Fiocruz indica, ainda, que o melhor caminho para enfrentar a variante ômicron do vírus SARS-CoV-2, é completar o esquema vacinal: quem tomou as vacinas AstraZeneca, CoronaVac ou Pfizer precisa tomar as duas doses na data determinada no cartão de vacinação; e quem foi convocado para a terceira dose deve se imunizar preferencialmente com a vacina Pfizer e, de maneira alternativa, com a AstraZeneca ou a Janssen.

