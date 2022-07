Mulher é presa suspeita de 'corrigir' filho adotivo com corte de tesoura no pênis

Deusiane dos Reis, de 46 anos, foi presa em Minas Gerais, suspeita de ter cortado o pênis do filho adotivo, de 7 anos. O crime aconteceu em 2015, no Rio de Janeiro.

Na ocasião do crime, a suspeita tinha a guarda provisória da criança junto com a companheira, e cometeu a lesão como forma de 'corrigir' atitudes do garoto.

Consta na denuncia oferecida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), que a suspeita fez "um corte profundo na genitália" do menino utilizando uma tesoura com o objetivo de "aplicar castigo pessoal". O ataque teria sido motivado por um suposto "comportamento agressivo" da criança dentro de casa.

O caso foi descoberto quando o casal decidiu devolver a criança no abrigo, afirmando que ela não teria se adaptado, e que o corte teria sido causado quando o mesmo prendeu o pênis no zíper, versão negada pelo menino.