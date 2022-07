Criança morre após passar um ano com prego no pulmão

Cauã Araújo, de 3 anos, morreu após passar um ano com um prego no pulmão. O caso aconteceu em Canavieiras, Sul da Bahia.

Segundo a família de Cauan Araújo Conceição, o menino foi levado à unidade de saúde pela primeira vez em junho de 2021 após "se engasgar" com um objeto estranho, até então identificado, mas na ocasião, o médico disse que não era nada.

Os pais da criança disseram que o filho costumava passar mal e chegou a ser levado várias vezes em outros hospitais, mas o caso só foi descoberto após um exame de raio-x por conta própria ser realizado.

O exame constatou a presença de um prego no organismo do menino, que foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado, em Salvador, e Cauã chegou a passar por uma cirurgia para a retirada do objeto, mas não resistiu e morreu no dia 1º de julho com um quadro de broncopneumonia após ter os dois pulmões perfurados pelo prego.