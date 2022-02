Mulher é encontrada morta com pescoço quebrado em rodovia; Marido confessou o crime

Tamerson Ribeiro Lima de Souza, 31, 2º sargento da Aeronáutica, foi preso nesta segunda (7) suspeito de assassinar a própria esposa, Natalin Nara Garcia de Freitas, 22, e abandonar o corpo dela na BR-060, em Campo Grande.

De acordo com as investigações, Natalin, que é enfermeira, foi morta na sexta-feira (4) e teve o corpo encontrado por um funcionário de uma fazenda no meio da rodovia no último domingo (6), com ferimentos no braço e pescoço quebrado.

Após alguns indícios apontarem Tamerson como suspeito, o homem acabou preso preventivamente. Durante o questionamento ele confessou que cometeu o crime. As investigações seguem para apurar a motivação deste feminicídio.

A vítima e o suspeito tem uma filha que estava presente no momento em que o homem foi preso. A criança foi entregue à família materna.