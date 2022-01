MSC identifica grupo com suspeita de Covid-19 cruzeiro na região dos Lagos

Um dia após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar a suspensão da temporada de transatlânticos, novos casos de suspeita de Covid-19 foram registrados a bardo de um navio de cruzeiro, desta vez no MSC Preziosa, que se encontra próximo a Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. A empresa responsável pelo navio emitiu nota confirmando os casos. "(...) identificamos um pequeno número de casos de Covid-19 entre as pessoas que estão a bordo do MSC Preziosa, que representa 0,6% do total da população a bordo", informou a empresa. "Todos os casos são assintomáticos ou com sintomas leves". A companhia identificou os casos na rotina de monitoramento de saúde, que inclui testagens frequentes e diárias de 10% dos hóspedes e tripulantes. O grupo foi isolado em uma seção dedicada e separada do navio, em cabines com varanda, seguindo as medidas previstas para este tipo de situação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomendou na sexta-feira que o Ministério da Saúde suspenda provisoriamente a temporada de navios de cruzeiro na costa brasileira. Na sexta-feira, outro navio da empresa, o MSC Splendida, atracado no Porto de Santos (SP), precisou interromper a atividade de embarque por causa do surto de covid-19.

