MP denuncia policiais por estupro de jovem de 18 anos em viatura

Ainda conforme o relato da vítima, ela teria sido levada junto com a amiga para um local deserto onde a violência sexual ocorreu e durou cerca de 20 minutos. A jovem também afirma que foi algemada, agredida com tapas no rosto e ameaçada com um canivete. O laudo do IML confirmou que houve estupro.

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou 5 policiais militares pelo estupro de uma jovem de 18 anos em uma viatura, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.

