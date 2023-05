Homem pula algemado de viaduto ao tentar fugir da polícia; vídeo

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o homem caído na via depois de pular do viadut. Ele chegou a ser socorrido, mas após atendimento médico ele foi preso e autuado por estelionato.

Segundo o Uol, logo após ser algemado, o homem pulou do viaduto da Avenida Perimetral Norte com a rodovia GO-080. Ele foi detido por suspeita de aplicar golpes em mais de dez pessoas.

