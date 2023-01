Mourão rebate ataques de filhos de Bolsonaro: 'não me rebaixo'

“Não entro em pântano nem me rebaixo. Quem não sabe ler não entendeu o vigor da mensagem de ontem”, falou Mourão em declaração dada ao colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

O ex- vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) rebateu os ataques dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após o discurso feito pelo militar neste sábado (31), no último dia de mandato.

