Governo Lula: medida para reavaliar sigilos de Bolsonaro é publicada no DOU

A Controladoria Geral da União (CGU) tem o prazo de 30 dias para reavaliar as decisões do ex-presidente.

Saiu no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (02) os primeiros decretos do presidente Lula (PT) assinados e anunciados durante a cerimônia de posse no domingo (01). Entre os atos, está um despacho determinando a reavaliação de sigilos impostos pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em documentos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.