Mourão diz que não existe racismo no Brasil ao comentar morte no Carrefour

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentou sobre o assassinato de João Alberto Silveira Freitas, assassinado por seguranças brancos, no Carrefou, em Porto Alegre, nesta sexta-feira (20).

Mourão disse que a morte era “lamentável”, mas negou o crime tenha sido por racismo. “Lamentável, né? Lamentável isso aí. Isso é lamentável. A princípio, é segurança totalmente despreparada para a atividade que ele tem que fazer [...] Para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui”, disse.

Questionado por um repórter, Mourão voltou a repartir: “Eu digo para você com toda a tranquilidade: não tem racismo no país”.

O vice-presidente lembrou da época em que morou fora do Brasil. “Eu digo para vocês o seguinte, porque eu morei nos EUA: racismo tem lá. Eu morei dois anos nos EUA, e na escola em que eu morei lá, o 'pessoal de cor' andava separado, [o] que eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente e fiquei impressionado com isso aí. Isso no final da década 60. Mais ainda, o pessoal de cor sentava atrás do ônibus, não sentava na frente do ônibus. Isso é racismo, aqui não existe isso. Aqui você pode pegar e dizer é o seguinte: existe desigualdade. Isso é uma coisa que existe no nosso país”, continuou.