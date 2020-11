Homem negro é espancado até a morte no supermercado Carrefour

Um homem negro foi morto a pancadas em uma das unidades do Carrefour localizada na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os autores do crime, um segurança e um policial militar foram presos em flagrante.

Segundo a polícia tudo começou quando o cliente se desentendeu com a caixa na hora do pagamento das comprar. Mas discussão, ele teria ameaçado agredi-la e por isso, ela acionou o segurança.

Ele e o policial militar arrastaram o homem para fora e em certo momento, a vítima teria acertado um soco no rosto do PM. Furiosos, o segurança e o policial avançaram contra ele o surraram até derrubá-lo no chão. Mesmo ensanguentado e sem condições de reagir, ele continuou apanhando até desmaiar. O Samu foi acionado e tentou ressuscitá-lo, mas ele não resistiu.

As agressões foram filmadas e devem ajudar a polícia nas investigações. A Brigada Militar afirmou que o policial envolvido era temporário e não sabia o que ele estava fazendo lá. Ele foi pre se mandado para um presídio militar, já o segurança da loja foi detido e lavado para o prédio da Polícia Civil. Ambos vão responder por homicídio qualificado.

O Carrefour também se pronunciou e atribui a responsabilidade pela morte ao segurança. A rede afirma que não compactua com esse tipo de comportamento e diz que após a tragédia rompeu contrato com a empresa que fazia a segurança da loja.