Motorista que atropelou e arrastou ex-mulher por mais de 1km é preso





O motorista Douglas Alves da Silva, de 26 anos, que atropelou e arrastou a ex-mulher por mais de 1 km na Marginal Tietê, foi preso após trocar tiros com a polícia na noite de domingo (30). Ele foi baleado no braço e deve ser levado ao 13º DP, na Casa Verde.

A vítima, Taynara Souza Santos, de 31 anos, passou por cirurgias e teve as pernas amputadas devido à gravidade das lesões. Ela segue internada em estado grave.

O crime ocorreu na manhã de sábado (29), após uma discussão em um bar na Zona Norte de São Paulo. Segundo testemunhas, o atropelamento foi intencional e motivado por ciúmes. As imagens que mostram Taynara sendo arrastada por mais de 1 km foram entregues à polícia.

A investigação aponta que Douglas acelerou um Volkswagen Golf contra a vítima, que caiu e ficou presa sob o carro. Um funcionário do bar relatou que o agressor chegou a puxar o freio de mão para aumentar a pressão e o atrito sobre o corpo da mulher.

O caso é tratado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio com extrema crueldade. A SSP informou que o suspeito já havia sido identificado e que testemunhas e imagens confirmam a intenção de matar.