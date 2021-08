Motorista é preso por suspeita de roubo e venda da nova camisa do Flamengo

De acordo com o G1, o homem afirmou à polícia que foi vítima de roubo de carga em São Paulo, no entanto, os policiais identificaram a venda dos produtos uma hora antes do fato. Quando o suspeito retornou ao Rio de Janeiro, ele foi preso.

O motorista de uma transportadora foi preso, nesta terça-feira (24), por suspeita de ter roubado e colocado à venda cerca de 500 camisas do Flamengo antes do início oficial das vendas que estava marcado para esta quarta (25).

