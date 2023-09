Motorista de app é morto por traficantes ao entrar por engano em comunidade

O motorista de aplicativo Renan Martins Sodré, de 34 anos, foi morto a tiros por traficantes em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele teria entrado por engano no Complexo do Caramujo, local dominado pelo tráfico, e não parou para os criminosos ao ser abordado.

O caso aconteceu no sábado (23) e assustou moradores na localidade, mesmo estando acostumados com as “regras” dos traficantes. Eles relataram que para entrar no local de carro, é necessário estar com os vidros abaixados, pisca-alerta ligado e luz do carro acesa.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói.