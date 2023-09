Governo manda recolher 8 lotes de café por fraude e impurezas; veja marcas

As fiscalizações de café torrado e moído no mercado interno, conduzidas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, tiveram início este ano, em conformidade com a Portaria nº 570, que estabelece o regulamento técnico do café torrado no Brasil. Essas ações resultaram na descoberta dessa prática fraudulenta.

O coordenador de Fiscalização da Qualidade Vegetal, Tiago Dokonal, esclarece que esses resíduos do processo de beneficiamento do grão de café foram torrados como se fossem grãos de café genuínos.

