Morrem 3 pacientes que receberam nebulização com hidroxicloroquina no RS

Estudos em várias partes do mundo não comprovaram a eficácia da hidroxicloroquina no tratamento contra a Covid-19. Neste mês, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou que o medicamento não seja usado como prevenção da doença.

Morreram três pacientes com coronavírus, que foram nebulizados com uma solução de hidroxicloroquina, foi o que confirmou o Hospital Nossa Senhora Aparecida, de Camaquã, no Centro-Sul do RS, nesta quarta-feira (24).

