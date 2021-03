Bolsonaro insiste em hidroxicloroquina para tratar Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender o tratamento precoce da Covid-19 com o uso de hidroxicloroquina, medicamento que não funciona contra a doença, segundo da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Nós temos uma doença que é desconhecida, com novas cepas, e pessoas estão morrendo. Os médicos têm o direito, ou o dever, de que, no momento que falta um medicamento específico para aquilo com comprovação científica, ele pode usar o que se chama de off-label – fora da bula”, disse Bolsonaro durante entrevista, nesta sexta-feira (19).

O presidente também alegou que foi diagnosticado com a Covid-19, em julho do ano passado, e que teria tomado hidroxicloroquina e ficou “perfeitamente bem” já no dia seguinte.