Novo lote de CoronaVac é liberado pelo Butantan ao Ministério da Saúde

Além disso, Doria também está negociando novos contratos com fabricantes de oxigênio para garantir o fornecimento adicional aos hospitais. "O Governo de SP, através da Secretaria de Saúde, está negociando com os maiores fabricantes de oxigênio do país novos contratos para garantir o fornecimento adicional de oxigênio aos hospitais estaduais de SP", escreveu ele no twitter.

Um novo lote com doses da Coronavac será liberado pelo Instituto Butantan para o PNI (Programa Nacional de Imunizações) do Ministério da Saúde. A entrega será acompanhada pelo governador João Doria, nesta segunda-feira (22), em São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.